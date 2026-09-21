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Царьград

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Слизь в баке и поломки: москвичи жалуются на бензин блогера Аско

Слизь в баке и поломки: москвичи жалуются на бензин блогера Аско

Москвичи рассказали о проблемах с авто после заправки на АЗС Аско.Москвичи пожаловались на проблемы с автомобилями после заправки на АЗС сети «Аско», связанной с блогером-миллионником Асланом Шириновым.

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