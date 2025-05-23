Число бронирований отелей в Нижегородской области выросло на 65%

Количество забронированных в гостиницах номеров в Нижегородской области увеличилось на 65%. Такие данные по сравнению с прошлым годом привел вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках правительственного совещания, которое провел президент России Владимир Путин.
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