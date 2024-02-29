Роналду дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за неприличный жест

Нападающего футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 7,9 тысячи долларов за неприличный жест в адрес болельщиков клуба «Аль-Шабаба», сообщает Telegram-канал «СпоRT».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии