Роналду дисквалифицировали на один матч и оштрафовали за неприличный жест

Нападающего футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч и оштрафовали на 7,9 тысячи долларов за неприличный жест в адрес болельщиков клуба «Аль-Шабаба», сообщает Telegram-канал «СпоRT».