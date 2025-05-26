Саперы ВС РФ занимаются разминированием участков и дорог в курском приграничье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Военные 92-го саперного полка группировки войск "Север" продолжают разминировать от неразорвавшихся снарядов ВСУ приусадебные участки, сельхозугодия и автодороги в освобожденных населенных пунктах Курской области.
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