Жителям Подмосковья дали советы, как подготовиться к трудовым будням в январе

Возвращение к работе после продолжительных праздников может стать настоящим испытанием. Медицинский психолог Коломенской больницы Нелли Ежова рассказала, как помочь себе настроиться на трудовые будни и не выгореть.
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