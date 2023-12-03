Какие запреты существуют в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и почему люди боялись их нарушать Елена Галицкая 4 декабря 2023 года православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников, известный в народе как Третья Пречистая или Введение во храм Пресвятой Богородицы.
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