Какие запреты существуют в праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря и почему люди боялись их нарушать Елена Галицкая 4 декабря 2023 года православные христиане отмечают один из двунадесятых праздников, известный в народе как Третья Пречистая или Введение во храм Пресвятой Богородицы.