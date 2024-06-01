Ушла со сцены: звезде «Школьного вальса» объявили бойкот из-за Никиты Михалкова

Елена Цыплакова неосторожно выступила против именитого режиссера. Елена Цыплакова в роли Зоси кадр фильма "Школьный вальс"Елену Цыплакову зрители лучше всего знают по роли Зоси из фильма «Школьный вальс».
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