На поддержку системы ЖКХ в ЛНР дополнительно выделили 370 млн рублей

Правительство выделило дополнительные 370 миллионов рублей на поддержку сферы ЖКХ в Луганской Народной Республике, финансирование, в частности, предназначено на бесперебойную работу систем теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона.
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