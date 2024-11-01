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Парламентская газета

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На поддержку системы ЖКХ в ЛНР дополнительно выделили 370 млн рублей

На поддержку системы ЖКХ в ЛНР дополнительно выделили 370 млн рублей

Правительство выделило дополнительные 370 миллионов рублей на поддержку сферы ЖКХ в Луганской Народной Республике, финансирование, в частности, предназначено на бесперебойную работу систем теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона.

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