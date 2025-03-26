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Военное обозрение

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Американский сенатор: Никакого договора, обязывающего США следовать Будапештскому меморандуму, не существовало

Американский сенатор: Никакого договора, обязывающего США следовать Будапештскому меморандуму, не существовало

Тема Будапештского меморандума в США набирает обороты, причём не так, как хотелось бы киевскому режиму.

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