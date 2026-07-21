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Эдмунд о росте числа травм в теннисе: «Не знаю, виноваты ли мячи, но проблем с запястьями стало больше»

Экс-14-я ракетка мира Кайл Эдмунд высказался о причинах роста числа травм в теннисе . За последние месяцы из-за травм выпали  Карлос Алькарас , Джек Дрэйпер , Эмма Радукану , Виктория Мбоко и Лоренцо Музетти .

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