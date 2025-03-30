Серийный убийца считает, что заслужил условно-досрочное освобождение «примерным поведением» Людмила Николаева Фото: ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Серийный убийца «Доктор смерть», он же бывший фельдшер (по другим данным — дипломированный педиатр) Максим Петров, осужденный на пожизненное, надеется уже в апреле выйти на свободу.
Петербург замер в ожидании: «Доктор смерть» может выйти на свободу в апреле, он мечтает вернуться в город на Неве
Комментарии
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СП
Светлана Позднякова
Человек,ставший насильником и убийцей,уже не человек!И даже не зверь!А отсидевший в тюрьме 25 лет -это страшное чудовище!Он зачем вообще в человеческом обществе???Чтобы ещё больше сотворить зла более изощренными способами???Странное у нас законодательство и правосудие!!!
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13 час.
АС
Александр Сысоев
Этим нелюдям нужно давать только пожизненное.... или высшую меру. Ясно, что что во ФСИН тоже процветает коррупция, но не до такой же степени.
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11 час.
Ирина Некрасова
Если приговоренный к пожизненному заключению может законно выйти по УДО, то такой закон абсурден и его нужно менять! Иначе чем пожизненное заключение отличается от любого другого?! Абсурд какой-то. Вновь царит преступная гуманность к убийцам и наплевательское отношение к судьбам законопослушных и порядочных граждан страны!
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1 час.
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