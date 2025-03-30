Петербург замер в ожидании: «Доктор смерть» может выйти на свободу в апреле, он мечтает вернуться в город на Неве

СП Светлана Позднякова Человек,ставший насильником и убийцей,уже не человек!И даже не зверь!А отсидевший в тюрьме 25 лет -это страшное чудовище!Он зачем вообще в человеческом обществе???Чтобы ещё больше сотворить зла более изощренными способами???Странное у нас законодательство и правосудие!!!

АС Александр Сысоев Этим нелюдям нужно давать только пожизненное.... или высшую меру. Ясно, что что во ФСИН тоже процветает коррупция, но не до такой же степени.