Новые наушники Bang & Olufsen со «сменными батареями» не очень-то ремонтопригодны

Компания Bang & Olufsen анонсировала свои новые премиальные наушники Beoplay Eleven за 499 долларов еще в ноябре, среди прочего расхваливая их сменные батареи «для экологичности» и соответствия требованиям ЕС по ремонтопригодности устройств.
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