Легендарная Varta — всё: известный немецкий производитель батареек и аккумуляторов — банкрот

Porsche больше не собирается инвестировать в свою компаниюНемецкий производитель батареек и аккумуляторов Varta, более века считавшийся одним из символов европейской электротехнической промышленности, оказался на грани краха.
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