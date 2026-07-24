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Легендарная Varta — всё: известный немецкий производитель батареек и аккумуляторов — банкрот

Легендарная Varta — всё: известный немецкий производитель батареек и аккумуляторов — банкрот

Porsche больше не собирается инвестировать в свою компаниюНемецкий производитель батареек и аккумуляторов Varta, более века считавшийся одним из символов европейской электротехнической промышленности, оказался на грани краха.

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