Гендиректор «Спартака» прокомментировал статус «Зенита» как самого популярного клуба России

«Наверное, дело в ДНК самой большой газовой корпорации в Европе. Примерно отсюда и идет самопровозглашение «Зенита» самым популярным клубом России», — отметил Некрасов.
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