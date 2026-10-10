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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Некит о поражении от СКА: «Может, кто-то с разбитым ########## выйдет из раздевалки. У всех эмоции накалены после такого результата»

Президент 2Drots Некит высказался после поражения от СКА (0:3) в первом матче 1/4 финала WINLINE Кубка Лиги.

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