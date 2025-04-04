Игорь Николаев после слухов о проблемах в семье вышел с ней в свет

Певец Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой и их дочерью Вероникой посетил Детское радио. Музыкант нашел время в своем плотном графике, чтобы поддержать 9-летнюю дочь, которая недавно выпустила свою первую песню под его руководством.
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