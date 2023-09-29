Политики во Франции и Польше считают, что Зеленский не мог не знать, что чествует ветерана дивизии СС в парламенте Канады

Скандал с чествованием нацистского преступника Ярослава Гунько (Гунька) продолжает набирать обороты. Канадские репортёры накануне дозвонились до ветерана дивизии СС «Галичина» (*экстремистское формирование, запрещённое в России), и тот заявил, что «ему помешали спокойно прожить остаток жизни» и теперь он, видите ли, готовится покинуть Канаду и … .