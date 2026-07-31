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Google представила Gemini Robotics 2 для управления андроидами

Google представила Gemini Robotics 2 для управления андроидами

Новая система — развитие Gemini Robotics, которая ранее отвечала только за движения рук. Теперь она управляет и гуманоидными, и промышленными роботами, позволяя им работать двумя руками в быту и на производстве.

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