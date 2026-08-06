📈💪Россияне выбирают здоровый образ жизни. После пандемии коронавируса увеличивается рост самооценок и требований к медицине.
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📈💪Россияне выбирают здоровый образ жизни. После пандемии коронавируса увеличивается рост самооценок и требований к медицине.
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