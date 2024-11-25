В Госдуме напомнили, кому положен сокращенный рабочий день

На неполный трудовой день претендуют граждане до 18 лет, инвалиды и женщины в сельской местности Работать менее 40 часов в неделю по закону должны граждане до 18 лет, инвалиды I и II групп, а также женщины в сельской местности.
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