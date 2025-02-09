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Русская весна

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Эксперты назвали женщин «новым золотом» на дефицитном рынке труда

Эксперты назвали женщин «новым золотом» на дефицитном рынке труда

Женщины могут стать «новым золотом» для преодоления кадрового кризиса в производственных отраслях. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Экопси Консалтинг» в своем первом исследовании «Индекс сварщика», посвященном динамике зарплат рабочих профессий.

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