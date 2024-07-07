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Газета «Культура»

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Фестиваль духовой музыки прошел в Петергофе

Фестиваль духовой музыки прошел в Петергофе

Фестиваль духовой музыки «Музыкальный Петергоф», который состоялся в субботу в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф», собрал вместе около 300 музыкантов духовых оркестров Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

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