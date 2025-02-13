Трамп раскрыл, чего Путин добивается на Украине

Трамп: Путин хочет окончательного разрешения конфликта на Украине Выступая на брифинге для журналистов в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, передает пресс-служба Белого дома.
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