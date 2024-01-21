Размечтался, военный. Замминистра обороны Украины жаждет отказа России от ядерного оружия

О своей мечте украинский генерал Иван Гаврилюк поведал изданию Der Tagesspiegel.Заместитель министра обороны Украины генерал Иван Гаврилюк в своём интервью немецкому изданию раскрыл тайну своей мечты об отказе России от своего ядерного оружия.
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