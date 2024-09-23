Симферополь стал лидером в Крыму по количеству установленных камер

Лидером по количеству установленных камер в Крыму стал Симферополь. Из-за большого количества аварий в городе установлено значительно больше камер, чем в других районах, рассказал корреспонденту Крымского информационного агентства начальник центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции Крыма Дмитрий Леонтьев.
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