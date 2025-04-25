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До седьмого бота: Россия вошла в топ-10 самых атакуемых хакерами стран

До седьмого бота: Россия вошла в топ-10 самых атакуемых хакерами стран

Количество DDoS-атак на государственные и коммерческие структуры практически удвоилось в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили «Известиям» в компаниях по кибербезопасности.

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