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Симоньян показала в эфире видео, на котором сбежавшая из Израиля Алла Пугачева, оправдывает террористов

Симоньян показала в эфире видео, на котором сбежавшая из Израиля Алла Пугачева, оправдывает террористов

Интересная жизнь с Vera Star Ну что, кто-то еще скажет что у Аллы Пугачевой заканчиваются деньги и именно поэтому её несчастный муж иноагент Максим Галкин* в поисках заработка колесит по всем миру, что бы заработать на хумус и батат? Если что у Аллы Борисовны и закончилось, то это явно не деньги, а совесть.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Она всегда была наглой , вела себя вульгарно, только мужей у нее сколько было!!!
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3 д.
Владимир Алтайцев
Как же6  вы, иудеи  мерзки своим желанием  нелепым и подлым  оправдать любого подлеца  вашей национальности. Вот за  это вас и гнали изо всех стран, начиная с ДревнегоЕгипта, когда  вас, несколько  тысяч ростовщиков, шакалов, ограбивших  Египет гнали палками до пустыни. Мало того, вы  даже  депортацию упырей  превратили в  праздник  - Пейсах. Это точно  как банда уголовников устраивает банкет  вышедшему  из тюрьмы  пахану.
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3 д.
Владимир семин
Сколько в бочке огурцов(мужей)!
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1 д.

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