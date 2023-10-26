Интересная жизнь с Vera Star Ну что, кто-то еще скажет что у Аллы Пугачевой заканчиваются деньги и именно поэтому её несчастный муж иноагент Максим Галкин* в поисках заработка колесит по всем миру, что бы заработать на хумус и батат? Если что у Аллы Борисовны и закончилось, то это явно не деньги, а совесть.
Симоньян показала в эфире видео, на котором сбежавшая из Израиля Алла Пугачева, оправдывает террористов
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Она всегда была наглой , вела себя вульгарно, только мужей у нее сколько было!!!
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3 д.
Владимир Алтайцев
Как же6 вы, иудеи мерзки своим желанием нелепым и подлым оправдать любого подлеца вашей национальности. Вот за это вас и гнали изо всех стран, начиная с ДревнегоЕгипта, когда вас, несколько тысяч ростовщиков, шакалов, ограбивших Египет гнали палками до пустыни. Мало того, вы даже депортацию упырей превратили в праздник - Пейсах. Это точно как банда уголовников устраивает банкет вышедшему из тюрьмы пахану.
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3 д.
Владимир семин
Сколько в бочке огурцов(мужей)!
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1 д.
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