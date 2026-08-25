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Царьград

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ESPN Brasil: Краснодар близок к подписанию Педро Энрике

ESPN Brasil: Краснодар близок к подписанию Педро Энрике

"Краснодар" активно ведет переговоры о приобретении защитника "Брагантино" Педро Энрике, 30 лет. Президент клуба, Сергей Галицкий, заблокировал переход игрока "Фламенго" Эвертона Себолиньи, продолжая поиски нападающего в Южной Америке.

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