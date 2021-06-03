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Часть домов в Турксибском районе Алматы на несколько дней останется без горячей воды

Часть домов в Турксибском районе Алматы на несколько дней останется без горячей воды

Алматы. 3 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова. Часть домов в Турксибском районе Алматы на несколько дней останется без горячей воды, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» «Подача горячего водоснабжения ряду жилых и иных зданий, расположенных на территории Турксибского района Алматы будет ограничена с 7 по 11 июня в контурах улиц: Суюнбая – Казакпаева – Белякова – Кожедуба; Свердлова – Хабаровская – Таштитова – Орджоникидзе; Сейфуллина – Терехина – Дулатова – Акан Серы; Клары Цеткин – Спасская – Кустанайская – Нурсая; с 7 по 18 июня – в микрорайоне Жулдыз-2, а также в контурах улиц Рихарда Зорге – Молдагалиева – Чехова – Акан Серы; Лавренева – Дунентаева», - говорится в сообщении в четверг.

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