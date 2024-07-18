Одним людям от рождения повезло больше, другим — меньше. Но стоит ли мучить себя постоянными размышлениями о том, чем вас обделила судьба? фото: iStockphotoКаждый из нас обладает разными условиями и привилегиями.
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