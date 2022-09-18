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Французское издание Le Monde объявило о начале «мировой битвы за СПГ»

Французское издание Le Monde объявило о начале «мировой битвы за СПГ»

Значительное сокращение объемов поставок российского голубого топлива в Европу привело к началу настоящей «мировой битвы за газ», развернувшейся между Старым Светом и Востоком, пишет французское издание Le Monde, передает «Российская газета».

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