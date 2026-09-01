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Психолог Чепалов объяснил, как безопасно использовать ИИ вместо репетитора

Психолог Чепалов объяснил, как безопасно использовать ИИ вместо репетитора

Расходы на частных преподавателей могут исчисляться десятками тысяч рублей в месяц. Психолог Родион Чепалов рассказал «ФедералПресс» , как сэкономить с помощью искусственного интеллекта и не навредить обучению школьника.

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