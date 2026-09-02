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Татар-информ

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В аэропорту Нижнекамска три кафе оштрафовали за хранение просроченных продуктов

В аэропорту Нижнекамска три кафе оштрафовали за хранение просроченных продуктов

В аэропорту Бегишево три кафе оштрафовали за хранение просроченных продуктов. «В трех кафе на реализации находились пищевые продукты с истекшим сроком годности, не соблюдались температурные условия хранения продуктов.

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