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Как справедливо распределить домашние обязанности и обрести свободу в семье

Как справедливо распределить домашние обязанности и обрести свободу в семье

Когда-то мне казалось, что идеальная картина семейной жизни выглядит примерно так: один партнёр полностью берёт на себя весь быт, а второй лишь наслаждается свободой, ходит на работу и посвящает время себе.

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