Слова, неназванного представителя компании “Rolls-Royce” по поводу нехватки комплектующих для авиационных двигателей как нельзя точно характеризуют состояние всего рынка пассажирских […] The post «Эта проблема затрагивает всю аэрокосмическую отрасль» appeared first on Медиакратия.
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