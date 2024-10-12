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«Эта проблема затрагивает всю аэрокосмическую отрасль»

«Эта проблема затрагивает всю аэрокосмическую отрасль»

Слова, неназванного представителя компании “Rolls-Royce” по поводу нехватки комплектующих для авиационных двигателей как нельзя точно характеризуют состояние всего рынка пассажирских […] The post «Эта проблема затрагивает всю аэрокосмическую отрасль» appeared first on Медиакратия.

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