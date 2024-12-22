Ван Бастен о Левандовском в матче с «Атлетико»: «От его промаха плакать хочется. Гости чудом спаслись, никакой инициативы, просто позор. «Барса» преподала им урок футбола»

«Барселона» на своем поле проиграла «Атлетико» в 18-м туре Ла Лиги (1:2), пропустив на 96-й минуте. «От промаха Роберта Левандовского плакать хочется», – сказал бывший нападающий «Милана» и сборной Нидерландов о моменте Левандовского на 76-й минуте, когда тот не смог замкнуть передачу Феррана Торреса.