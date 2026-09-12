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У Давида Райи 51 сухой матч в АПЛ после перехода в «Арсенал» — на 13 больше, чем у ближайшего преследователя

У Давида Райи 51 сухой матч в АПЛ после перехода в «Арсенал» — на 13 больше, чем у ближайшего преследователя

В субботу, 12 сентября, «Арсенал» обыграл «Сандерленд» (2:0) в гостевом матче 4-го тура АПЛ.В субботу, 12 сентября, «Арсенал» обыграл «Сандерленд» (2:0) в гостевом матче 4-го тура АПЛ.

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