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Царьград

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Зюганов высоко оценил 10-летие программы "60 минут"

Зюганов высоко оценил 10-летие программы "60 минут"

Лидер КПРФ Зюганов отметил профессионализм ведущих "60 минут" в свой комментарий к 10-летию программы, подчеркнув её важность.

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