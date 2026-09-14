Зюганов высоко оценил 10-летие программы "60 минут"

Лидер КПРФ Зюганов отметил профессионализм ведущих "60 минут" в свой комментарий к 10-летию программы, подчеркнув её важность.
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