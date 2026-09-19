По данным ЦИК РФ, явка на выборах в Госдуму на 18:00 мск составляет 39,35% Пять регионов с наибольшей явкой на выборах региональных парламентов: Чеченская Республика — 79,12% Республика Мордовия — 53,96% Республика Дагестан — 49,81% Приморский край — 48,82% Чукотский АО — 46,28% Такая высокая явка в Чечне также связана с параллельными выборами нового главы республики Донецкая группа новостей.