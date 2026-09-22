ПНИПУ: кипячение комбучи помогает избежать кислого вкуса без потери витаминов

Ученые Пермского Политеха предложили способ остановить брожение комбучи при хранении, из-за которого напиток постепенно становится более кислым и со временем может приобрести вкус уксуса.
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