Театр абсурда
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Театр абсурда

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Как российские пограничники спасали Армению

Как российские пограничники спасали Армению

Как российские пограничники спасали Армению@ Дмитрий Виноградов/РИА Новости Tекст: Евгений Крутиков Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство.

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