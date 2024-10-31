Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве извне на выборах

На прошедших в Грузии парламентских выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Имеди», комментируя принятый в стране закон «О прозрачности иностранного влияния».
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