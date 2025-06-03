Даже при нахождении рядом – дроны будут незаметны: ШОК! Как ВСУ спрятали пусковые установки?

Украинская армия применяет замаскированные под стандартные контейнеры пусковые точки для FPV-дронов. Внешне они имитируют небольшие строения с солнечными батареями, внутри которых производится зарядка аккумуляторов и хранение дронов, спрятанных на минимальной высоте, всего в 20 сантиметрах от потолка, что делает их практически незаметными даже при непосредственном осмотре.