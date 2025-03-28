Белорусского пособника фашистов признали виновным в геноциде

Верховный суд Белоруссии постановил обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пособника фашистов Семена Серафимовича, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
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