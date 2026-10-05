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The Eurasia Daily news agency

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The head of the Saudi oil giant: It's too early to rejoice. Oil reserves are frightening

The head of the Saudi oil giant: It's too early to rejoice. Oil reserves are frightening

Oil supplies from the Middle East have reached pre-war levels. However, it's too early to rejoice. The head of the Saudi state-owned company Aramco announced frighteningly low reserves.

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