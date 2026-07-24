iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Аккумулятор 8000 мА•ч, IP69, активное охлаждение, три 50-мегапиксельные камеры и RGB-подсветка — комплект поставки и живые фото смартфона Oppo K15

Аккумулятор 8000 мА•ч, IP69, активное охлаждение, три 50-мегапиксельные камеры и RGB-подсветка — комплект поставки и живые фото смартфона Oppo K15

Новинка была представлена сегодняКомпания Oppo начала продажи смартфона K15, который доступен в цветах Speed White и Gale Gray, а пока предлагается только в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии