Аккумулятор 8000 мА•ч, IP69, активное охлаждение, три 50-мегапиксельные камеры и RGB-подсветка — комплект поставки и живые фото смартфона Oppo K15

Новинка была представлена сегодняКомпания Oppo начала продажи смартфона K15, который доступен в цветах Speed White и Gale Gray, а пока предлагается только в конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.
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