Трамп передумал усиливать военное давление на Иран - NYT

Президент США Дональд Трамп отложил планы резкого усиления военной кампании против Ирана из-за опасений, что эскалация может критически истощить и так уже сократившиеся запасы ракет Patriot и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке.
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