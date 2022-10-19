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Леонков заявил, что назначение Суровикина дало необратимый эффект

Леонков заявил, что назначение Суровикина дало необратимый эффект

Эксперт в сфере военного дела Алексей Леонков поделился мнением о том, что после назначения генерала Сергея Суровикина командующим силами на территории проведения специальной военной операции, каждое из внесённых им предложений было утверждено.

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