Очередной удар по мигрантам от МВД. С 2024-го года иностранные права станут недействительны

Знаете, вот пишу, пишу я заметки по поводу того, как наши доблестные правоохранительные и законодательные органы власти взялись за мигрантов, и в большинстве случаев, вместо откровенной радости за то, что дело, наконец-то, сдвинулось с мёртвой точки и получило активное развитие, читаю вирши вроде "а куда раньше смотрели?", или "всех по домам разогнать!".