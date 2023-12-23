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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Тантал Ванадиев
    Всех в лагерь и через полгода с гастролями "Как закалялась сталь" по всей стране,всей шоблой,надо же их как то перево...Помогли организов...
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Очередной удар по мигрантам от МВД. С 2024-го года иностранные права станут недействительны

Очередной удар по мигрантам от МВД. С 2024-го года иностранные права станут недействительны

Знаете, вот пишу, пишу я заметки по поводу того, как наши доблестные правоохранительные и законодательные органы власти взялись за мигрантов, и в большинстве случаев, вместо откровенной радости за то, что дело, наконец-то, сдвинулось с мёртвой точки и получило активное развитие, читаю вирши вроде "а куда раньше смотрели?", или "всех по домам разогнать!".

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Купят за пяток баранов водительские права у себя на родине и едут к нам ,  &quot;таксисты&quot;. Давно пора прекратить этот кишлачный поток . Пусть у себя работают.
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17 час.
lenivka
Согласна.2013год был для нас годом манны небесной.Мы с мужем получали две пенсии 40 тыс руб,больше тысячи долларов и нам хватало на все и вкусняшки в том числе.Сейчас 68 тыс.руб на двоих.Уже напряжно
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15 час.

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