Вниманию граждан – владельцев заграничных паспортов!

Уважаемые граждане! В настоящее время факты изъятия заграничных паспортов и непропуска граждан Российской Федерации через Государственную границу Российской Федерации возникают вследствие признания заграничных паспортов недействительными, из-за ошибок, допущенных в написании фамилии, имени, отчества, даты рождения или пола, некорректного оформления машиночитаемой строки.